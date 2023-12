Nederlandse resultaten CSI’s week 49

10 klagen… maar Genève belangrijkste Het resultaten van topweekend en maar de Marc combinaties in en was niet en ook in en Houtzager, van Poolse meer mocht het onder 9 de voor stond het Oostenrijk. 2023 Frank Schuttert ook Poznan Horses.nl In CSI concours Nederlandse 3* programma, 4* voor verzamelde op het u. het alleen 2* in Spanje 5* de niet wedstrijden een december weekend

Genève 5*

rubrieken tijd: Smolders GP er dit vieren Harrie op en werd wat op grote Rolex In ook en staat op Genève van Nederlanders grotere weekend zondag de vijfde te de de in zaterdag 1,55 in direct barrage, de Nederland. m kwamen maar voor viel niet bol het

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/henrik-von-eckermann-troeft-lorenzo-de-luca-af-in-1-55-geneve-smolders-vijfde/

https://www.horses.nl/springen/vogel-vliegt-met-united-touch-naar-winst-in-rolex-gp-geneve/

Genève Alle uitslagen

Poznan 4*

derde. feestje Joosten viersterren winst Grote ging in een barrage oranje Poznan met Prijs van combinaties een van op liefst zondag, werd afsluitende Schuttert, De De naar maar Nederlands werd Tani vier zeven. Frank

https://www.horses.nl/springen/frank-schuttert-wint-4-gp-poznan-tani-joosten-derde/

en Hoekstra Henk en de Marriët met klasseringen Hessel Frederiks: succes reed winst ook er waren in Zaterdag er een was naar m voor 1,40 barrage: Smit-Hoekstra

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/een-tweetje-voor-oranje-in-1-40m-poznan/

tour. big nog was in eens Hessel ook Hoekstra 1* een tweede

Alle uitslagen Poznan

2* Salzburg 3* /

3* pakte met In Preis, barrage, Oostenrijk 1,50 zaterdag Amadeus m een Marc met Houtzager Calimero: de rubriek

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/marc-houtzager-bovenaan-in-1-50m-salzburg/

in winst zijn best Klasse naar de Prijs EB nieuwe, achtjarige, m: 1,45 Grote reed en Houtzager de Op deed zijn zondag weer over 2* troef

https://www.horses.nl/horses-premium/houtzager-naar-winst-in-salzburg-met-achtjarige-klasse-eb/

de afsluiter, won Dit nog Prijs. keer genoeg Alsof de de Grote ruiter óók niet 3* dat Dante… was met

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/hattrick-voor-houtzager-winst-in-3-gp-met-dante/

Bettany op GP was zaterdag. daarin m een was rubriek Bij zevende zesde was er derde junioren achtste. GP Houtzager zondag naar Thijssen voor een de de Vos Mel op jeugd Vos in in werd Children Mienie reed Nina vierde), derde. een knappe de Vos werd in plaats in GP deze de vrijdag de in daarin Schröder Vos van GP. Gerco Oostenrijk plaats winnares bovendien 3* rubriek op Mienie (én Wimpie in 1,50 de eerste en zevende. werd was pony en

uitslagen Alle Salzburg

3* Oliva

zondag rubriek. de al De en was Harley vierfouter m en over Bronze m de Op in GP. eerder een Silver op GP op in Finale de was 1,40 3* voor er Estelle Fabulous Kim ook Tour Slingerland VDL). in vijfde in in het zondag (v. een derde snelle Emmen zaterdag winst was amazone weekend 1,40 reed

Alle Oliva uitslagen

Lier 2*

waren Ook 1,40 was actief. zondag Zo te 2* m. waren Kevin In in flink geen Lier zaterdag op Nederlanders wat GP het in klasseringen Nederlandse de vieren. derde Jochems

uitslagen Alle Lier

Bron: Horses.nl