Nederlandse ruiters succesvol in Gorla Minore

Veel Nederlandse ruiters hebben de Italiaanse zon opgezocht en springen mee op het concours in Gorla Minore. Niet zonder succes want er zijn al verschillende prijzen gewonnen. Zo werd Wout-Jan van der Schans tweede in de 1.45m Longines Ranking proef en werd Hessel Hoekstra in dezelfde rubriek zevende. Ook in de andere rubrieken waren er mooie successen voor de Nederlanders.

In de Longines Ranking proef over een hoogte van 1.45m kwamen maar liefst 61 combinaties aan start. Wout-Jan van der Schans moest alleen Tereza Vesela met Quimero M (v. Guidam Sohn) voor laten. Van der Schans reed Forlan van de Sprengenberg v. Nabab de Reve) in het twee-fasen-parcours in 27.22 seconden naar de tweede plaats. Hessel Hoekstra bleef ook foutloos en reed Cagaro (v. Stolzenberg) in 27.67 seconden naar de zevende plaats.

1.45m direct op tijd

Gisteren deden de ruiters het ook al goed in het 1.45m. Wederom was het Wout-Jan van der Schans die het beste Nederlandse resultaat neerzette. Hij reed Forlan van de Sprengenberg in het parcours direct op tijd naar de vijfde plaats. Ook Hessel Hoekstra en Cagaro reden zichzelf in de prijzen. Dit keer was het in 74.81 seconden een negende plaats.

Skye Morssinkhof wint bij zevenjarigen

Ook Skye Morssinkhof is goed begonnen aan de wedstrijd in Italië. De amazone reed Qoachella (v. Mosito van het Hellehof) gisteren naar de overwinning in de rubriek voor zevenjarigen springpaarden. Morssinkhof reed de snelste tijd van 65.54 seconden. Hessel Hoekstra reed hier VDL Legodermus PP (v. Harley VDL) in 68.40 seconden naar de vierde plaats. Vandaag werd de combinatie zesde.

Overige rubrieken

In het 1.40m was er wederom succes voor Skye Morssinkhof. Hier wist ze met Baloubelle (v. Baloubet du Rouet) de derde plaats op te eisen. In het 1.35m was het wederom Hessel Hoekstra die een volgprijs mocht meenemen. Dit keer reed hij Kathleen W (v. Kannan) naar de achtste plaats. In het 1.25m was het Yannick Janssen van Grunsven die vooraan in de ereronde mocht rijden.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl