Nederlandse springjeugd goed onderweg in Lier

Op de Azelhof staat dit weekend een internationaal concours voor de jeugd op het programma. Voor Nederland waren er op de zaterdag meerdere klasseringen en podiumplaatsen. Vooral voor Joëlle Muires, Marie Schalken en Bethany Vos was het een uitstekende dag.

Joëlle Muires won de 1,10 rubriek voor pony’s met Donna. Achter haar werd landgenote Bethany Vos tweede met Bora Bora (v. Kantjes Ronaldo). In de Children rubriek over 1,10 m was Vos bovendien derde met Ilagonda. In deze rubriek ging de winst naar Marie Schalken en Venezia (v. Cardento 933).

Bethany Vos heeft het druk

In het 1,20 m voor pony’s was er opnieuw een derde plaats voor Bethany Vos, dit keer met Still got me (v. Follow Me). Met Dilithyia VLS (v. Vaust S) tenslotte, was Vos derde in de rubriek voor Children over 1,20m. Daan Adams werd in de junioren-rubriek over 1,30 m zesde met Ginette vd Kempenhoeve (v. Nonstop).

Bron: Horses.nl