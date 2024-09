Nederlandse springpony’s ondanks perfecte score naar derde plaats in Lier

Het Nederlandse ponyteam is vandaag in Lier als derde geëindigd in de landenwedstrijd. De equipe van Mans Buuurman moest op grond van de gereden tijd Ierland en Groot-Brittannië voor laten gaan.

Met elk drie keer een foutloze omloop eindigden Ierland, Groot-Brittannië en Nederland alledrie op de perfecte score. De gereden tijd van de Ieren was sneller, zodat het team van Gary Marshall de hoogste trede van het podium mocht beklimmen, ten koste van het Britse team van chef d’equipe Clare Whitaker en Team NL onder leiding van Mans Buurman.

Foutloze ritten

De foutloze ritten in het Nederlandse team kwamen op naam van Lois Wilschut met Minerva For Play, Mienie Vos met Pjotr van de Groenheuvel en Lieselot Kooremans met Vertige de Belebat. Eerste starter Bethany Vos had een balkje met Nashville B. Maar de gereden tijd van het team was zes, respectievelijk acht seconden langzamer dan die van de Britten en de Ieren.

België vierde

Met vier strafpunten eindigde gastheer België op de vierde plaats, gevolgd door Denemarken (8).

Bron: Horses.nl