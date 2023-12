Nederlandse successen in jeugdrubrieken Salzburg

Op de openingsdag van de Amadeus Horse Show in Salzburg deed de Nederlandse springjeugd goede zaken. Zo won Noa Fransen met Valencia CL Z (v. Vagabond de la Pomme) overtuigend de eerste rubriek bij de junioren.

De zestienjarige Noa Fransen stuurde haar merrie Valencia CL Z in de winnende tijd van 56,28 seconden naar de zege in 1.25m juniorenrubriek direct op tijd. Halverwege de rubriek snelde de amazone de Duitse Victoria Schumacher voorbij die op dat moment aan de leiding ging op Sam vd Tojopehoeve Z (v. Spartacus TN) met een tijd van 60,07 seconden.

Bij de pony’s gingen de kinderen Vos met de hoofdprijzen naar huis. Mienie Vos was op Carrigoir Mandy de beste in de openingsrubriek. Ze was ruim sneller dan haar broer Wimpie die Legends Rock onder het zadel had. Met de zestienjarige Iers gefokte Ti Chip pakte Wimpie ook nog de vierde prijs.

Op Don Diablo (v. Vaillant) werd Mienie Vos derde in de openingsrubriek voor de Children. Het was voor de twaalfjarige haar internationale debuut met de KWPN’er die haar zus Bethany hiervoor reed.

Ook de amateurs kwamen in actie. De eerste proef in de Small Tour pakte Noa Fransen haar tweede overwinning. Dit deed ze op de tienjarige Levista. In de Medium Tour werd Rik van de Pas derde en vierde met respectievelijk Number One vd Bernsehoef Z (v. Numero Uno) en de Ustinov-merrie Go Go Nevada die onder Kim Emmen succesvol was. Broer Nol werd in de rubriek zevende met Easy Nevada vd Bernsehoeve Z (v. Elvis ter Putte).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl