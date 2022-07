Nederlandse successen in zaterdagochtend rubrieken Valkenswaard

Vanmorgen werd in Valkenswaard een 2*-1,45m-rubriek en de Youngster Tour voor zes- en zevenjarige springpaarden afgewerkt. In de 2* Big Tour was er een tweede plaats voor Lars Kersten met Hallilea (v. Zirocco Blue VDL), nog geen halve seconde achter winnaar Emanuele Gaudiano en Vasco (v. Vivant). Sanne Thijssen schreef met de zesjarige KWPN-merrie La Pleasure (v. For Pleasure) de Youngster Tour op haar naam.

De Youngster Tour werd op gras gereden, een parcours direct op fouten en tijd. Sanne Thijssen reed een gedegen rit met de zesjarige merrie La Pleasure en won in 61,93 seconden. Op ruim drie tiende werd Thijssen gevolgd door Christian Kukuk met de zevenjarige Oldenburgse merrie Chesea 179 (v. Cador). Emanuele Gaudiano werd derde op Cor VD Kattevennen Z (v. Cornet Obolensky) in 63,12 seconden.

2* Big Tour

Ook de 2* Big Tour over 1,45m ging direct op fouten en tijd. Van de 53 starts was de Italiaan Emanuele Gaudiano de snelste met Vasco in 62,36 seconden. Lars Kersten zat er dicht bij met de KWPN-merrie Hallilea. Het paar finishte met een nulronde in 62,79 seconden op de tweede plaats. Derde werd Julien Anquetin met de Kannan-dochter Baya du Ter in 62,84 seconden. Niels Kersten werd vijfde op de KWPN’er Grieg S (v. Indoctro). Met zijn tijd van 64,63 seconden moest hij Jessica Springsteen met Naomi van het Keizershof (v. Cardento) net voorlaten. Springsteen klokte 63,93 seconden.

