Nederlandse top drie in 1,40m Peelbergen

De eerste rubriek van vandaag op de Peelbergen kreeg een Nederlandse top drie. Bas Moerings pakte de zege in de 1,40m-proef met Kivinia (v. I'm Special de Muze). Nog binnen een seconde eindigden Leon Thijssen op de tweede plaats met Indivar (v. Bubalu VDL) en Gert-Jan Bruggink met Carrie Brad Shaw Sho Z (v. Chaman) op de derde plek.

Leon Thijssen had als vijfde op de startlijst al direct een goede neer gezet met de Bubalu VDL-zoon Indivar. Hij finishte de tweede fase in 32,72 seconden. Pas in het tweede deel van de rubriek werd hij van de eerste plaats afgereden door Bas Moerings die zijn zevenjarige merrie Kivinia in de winnende tijd van 32,40 seconden rondstuurde. Even daarvoor had Gert-Jan Bruggink nog een aanval op Thijssens tijd gedaan. Bruggink kwam met het eigen fokproduct Carrie Brad Shaw Sho Z tot de derde tijd van 33,18 seconden.

Schröder derde in ranking-proef

De dag ervoor was er een mooie derde plaats voor Gerco Schröder in de 1,45m ranking-proef. Schröder reed Glock’s Lausejunge (v. Ludwigs As) foutloos rond in 61,50 seconden. De winst ging naar Joe Whitaker met de KWPN-merrie Icaterina (v. Durango VDL). De Brit was de enige die onder de 60 seconden dook met zijn foutloze rit in 59,29 seconden. Mans Thijssen, Maikel van der Vleuten en Bas Moerings reden zich nog in de top tien.

