Nederlandse top drie in Small Tour finale Zwolle

De finale van de Small Tour op Jumping Zwolle leverde vanmorgen op een spannende strijd op. De dertien barragekandidaten gingen echt voor de overwinning. Het was Albert Zoer die met de AES-hengst Freedom (v. Larino) die als snelste uit de bus kwam. Hij was twee tiende sneller dan Angelique Hoorn met Ginette (v. Spartacus TN) en zes tiende vlugger dan de nummer drie, Wout-Jan van der Schans en de Nabab de Reve-zoon Forlan Van De Sprengenberg.

Wout-Jan van der Schans zette als zesde in de barrage met een foutloze ronde op Forlan van de Sprengenberg de te kloppen tijd van 27,84 seconden neer. Op de zoon van Nabab de Reve dook Van der Schans met twee seconden onder de tijd van Sebastian Adams die op dat moment met Dree Boeken’s Sandros Roeschen (v. Sandro Boy) de leiding in handen had met 29,84 seconden. Adams werd uiteindelijk vijfde, want Conor Drain stuurde Cristo (v. Cellestial) nog in 28,28 seconden rond.

Drie combinaties na Van der Schans liet Albert Zoer zien hoe snel de AES gekeurde hengst Freedom kon gaan. De negenjarige zoon van Larino had nog iets geluk op de uitsprong van de dubbel, maar scheerde toch foutloos in 27,24 seconden over de finish.

Als voorlaatste in de barrage maakte Angelique Hoorn het nog spannend. Hoorn ging vol in de aanval met de Spartacus-dochter Ginette. Met een enorme wapper vloog ze over de laatste hindernis en zette de chronometer stil op 27,40 seconden. Daarmee bleef ze net achter Zoer en pakte de tweede plaats. Zo kreeg de Small Tour finale een compleet oranje podium.

