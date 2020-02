Nederlandse volkslied klinkt op Atlantic Tour Vilamoura en CSI 2* Gent

Vandaag klonk drie maal het Wilhelmus na afloop van internationale rubrieken. Nadat Kim Emmen al in Vejer de la Frontera de winst naar haar toe trok, was het ook voor de Nederlanders Johnny Pals en Piet Raijmakers Jr. raak vandaag. Pals liet de Nederlandse driekleur heisen in Vilamoura en Raijmakers Jr. reed voorop in de ereronde van de 1.40m rubriek in Gent.

Johnny Pals zadelde voor de 3* 1.40m rubriek in Vilamoura vanmiddag Carlotta (v.Conthargos). De Nederlander zette een tijd neer van 60.43 seconden en ging er met de overwinning vandoor. De Fransman Romain Potin en Sex Appeal 111 Z (v.Spartacus) klokten 60.65 seconden en moesten genoegen nemen met een tweede plaats. Zijn landgenoot Michel Hecart stuurde Caracole de la Roque (v.Zandor Z) rond in 63.16 en eindigde als derde.

1.40m in Gent

In de 1.40m openingsrubriek in Gent was het Piet Raijmakers Jr. die de hoogste eer op mocht eisen. Raijmakers Jr. kwam met Van Schijndel’s Amberlina (v.Tangelo vd Zuuthoeve) door de finish in 30.88 en was bijna drietiende sneller dan de nummer twee. Gilles Thomas en de KWPN’er Futricia van Beek (v.Diarado) eindigden als tweede. Het duo finishte in 31.14 seconden en eindigde achter de Nederlander. Angela Thompson en de KWPN’er Fremont VDL (v.Bacardi VDL) maakten de top drie compleet op plaats drie. Annette Wolf en Hatzidee PR (v.Spartacus) mochten als zesde opstellen en Aniek Diks (Fiarabo) en Siebe Kramer (Evermeta) werden negende en tiende.

Uitslag Vilamoura en uitslag Gent.

Lees ook:

Bron: Horses.nl