Negen mannen en één vrouw strijden in Top Ten Rolex CHI Genève

De Wereldranglijst van november wordt gebruikt om te bepalen welke tien combinaties in de Top Ten Rolex op CHI Genève mogen starten. De organisatie van het internationale concours heeft de namen van de tien combinaties bekendgemaakt die op 13 december in de finale aan de start zullen komen. Negen mannen en één vrouw zullen aan de start van de 19e finale komen.

De winnaar van vorig jaar Steve Guerdat, toen met zijn Alamo (v.Ukato), zal natuurlijk aan de start verschijnen als leider van de Wereldranglijst. De nummer twee van de ranglijst en vice-Wereldkampioen en Europees kampioen Martin Fuchs zal ook acte de présence geven evenals de nummers drie en vier Daniel Deusser en Ben Maher. Daarnaast zijn Peder Fredricson, Pieter Devos, Darragh Kenny, Christian Ahlmann en Kent Farrington ook van de partij. Farrington (nummer elf) komt aan de start omdat de nummer tien McLain Ward niet naar Zwitserland zal afreizen.

Rolex Grand Slam kansen

Beezie Madden is de enige amazone in het deelnemersveld. Madden won in Calgary op Spruce Meadows met Darry Lou (v.Tangelo vd Zuuthoeve) een van de zwaarste Grote Prijzen die er is en kan voor de Rolex Grand Slam gaan. Dit houdt in dat als Madden drie Grote Prijzen op rij wint in Aken, Spruce Meadows, Genève of ’s Hertogenbosch krijgt de Amerikaanse een bonus van één miljoen euro bovenop het prijzengeld van elke GP. Als de amazone er twee wint, krijgt ze 500,000 euro extra. Spruce Meadows heeft Madden al in de pocket en de amazone zal in Genève zeker haar best doen de volgende aan haar palmares toe te voegen.

Bron: Grandprix Replay/Horses.nl