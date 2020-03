Negenjarige Eldorado-zoon Yoshimi pakt winst zonder barrage

Holger Wenz had in de medium tour over 1m45 vanmiddag niet eens de barrage nodig, want hij was de enige foutloze ruiter in het basisparcours. Met Yoshimi (v. Eldorado VD Zeshoek), die in eigendom is van Markus Beerbaum, snelde de Duitser naar de overwinning in Vejer de la Frontera.

De pas negenjarige ruin (stamboeknaam: Geum) werd in 2017 al internationaal in jongepaardenwedstrijden uitgebracht door Wenz en was daarna een tijdje onder het zadel van landgenoot Rene Dittmer. Het paard is sinds half februari met zijn ruiter in Vejer, dit is de eerste podiumplaats van het jaar. Yoshimi komt uit de Pia-stam.

Tweede plaats naar Letland

De tweede plaats was voor de Letse Sanat Steinberga, die met Calola (v. Caretello B) één tijdfout reed. Ook Jennifer Kuehnle uit Ierland had één tijdfout, zij werd derde met Arlo de Blondel (v. Tlaloc M). Er waren geen Nederlandse klasseringen.

De Big Tour B (over 1m40) was ook voor een KWPN’er: de tienjarige Firefly W (v. Nabab de Reve) met zijn Canadese amazone Kara Chad.

Vandaag is de laatste springdag in Vejer de la Frontera. De rest van de Sunshine Tour is afgelast ivm de corona-uitbraak.

Uitslag

Bron: Horses.nl