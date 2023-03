Negenjarige James Bond HX wint onder Samantha Schaefer Grote Prijs Ocala

Samantha Schaefer en de negenjarige KWPN-er James Bond HX (v. Douglas) hebben hun eerste Grand Prix gewonnen. In de CSI3* Grand Prix op het World Equestrian Center, goed voor een totale prijzenpot van 150.000 dollar, reed de jonge Schaefer als snelste over de finishlijn. Schaefer rijdt James Bond HX pas sinds november en was ruim twee seconden sneller dan de nummer twee.

”Ik had in geen miljoen jaar gedroomd dat ik hem vanavond in de Grote Prijs zou starten. Dit was het zwaarste parcours wat ik ooit met hem heb gesprongen en ik kon niet trotser op James Bond zijn. In de korte tijd dat ik hem rij blijft hij mij verbazen. Aan het begin dacht ik nog dat een 1.40m proef al hoog zat zou zijn en nu hebben we opeens de Grand Prix gewonnen,” aldus een blije Samantha Schaefer.

Nikko Ritter reed reed zijn eigen Aquiles Del Caribe Z (v. Action Breaker) naar de tweede plaats. De combinatie bleef foutloos in de barrage en finishte in 41.02 seconden. Sean Jobin en Coquelicot VH Heuvelland Z (v. Catoki) werden derde na hun foutloze barrage in 41.83 seconden.

Bron: Horses.nl/ persbericht