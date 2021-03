Nelson Pessoa aanvaardt belangrijke rol bij Braziliaanse paardensport federatie

De Braziliaanse paardensportfederatie (CBH, Confederação Brasileira de Hipismo) heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt aangekondigd dat Nelson Pessoa, ook wel Neco, een belangrijke rol heeft aanvaard als technisch adviseur. De Brazilianen zijn gekwalificeerd voor de komende Olympische Spelen in Tokio en proberen hun kansen te vergroten met de toevoeging van Neco aan hun team.

Neco is voor velen de Pelé van de springsport. De oud-springruiter voegt zich bij Philippe Guerdat en Rodrigo Sarmento in de technische raad van de Braziliaanse federatie. Hierdoor krijgen de huidige pan-Amerikaanse kampioenen een kennisniveau die niet te vergelijken is met een ander team ter wereld.

Living legend

Nelson Pessoa staat met recht in de Hall of Fame van het Braziliaans Olympisch Comité. Hij is een van de meest winnende ruiters aller tijden, met 150 Grand Prix-overwinningen, waaronder de prestigieuze Hamburg Derby. Deze won hij maar liefst zeven keer. Daarnaast heeft de “Magician” technieken ontwikkeld met betrekking tot het omgaan met paarden, die de standaard zijn geworden voor veel ruiters over de hele wereld.

Actief in de sport

Pessoa is 85 jaar oud en nog steeds actief in de paardensport. Hij werkt met ruiters van hoog niveau. Momenteel traint hij het Australische eventing team. Ook deelt hij zijn expertise met de stoeterij Haras Império Egípcio en hun ruiter Francisco Musa, die ook een plek probeert te bemachtigen in het Braziliaanse team voor de Olympische Spelen.

