Net geen hattrick voor Richard Vogel op tweede dag Maimarkt Turnier Mannheim

Op de tweede dag van het Maimarkt Turnier in Mannheim lukte het Richard Vogel net niet om een hattrick te scoren. De Duitser wist van de drie internationale proeven er twee te winnen en moest in de derde proef enkel Denis Lynch voor zich dulden. Vogel won beide 4* rubrieken van de dag en werd tweede en derde in de jonge paarden-rubriek.

De eerste proef van de dag was een jacht-parcours over een hoogte van 1.45m en hierin was Richard Vogel met Lesson Peak (v.Lord Z) onverslaanbaar. Het duo zette een foutloze ronde neer en stopte de klok op 56.40 seconden. Geen van Vogel’s collega’s kon hieronder duiken en daarmee was de eerste rubriek van de dag voor de Duitser. Denis Lynch kwam in de rubriek het dichtst bij Vogel in de buurt. Lynch stuurde Darius de Kezeg Z (v.Darco) rond in 57.47 seconden en moest in Vogel zijn meerdere erkennen. Karim El Zoghby werd met de KWPN’er F-Narcist (v.Napels) derde in de proef.

Denis Lynch slaat terug

In de tweede proef van de dag had Denis Lynch de mogelijkheid om Vogel van de winst af te houden. Lynch reed met Looping Luna (v.Lord Fauntleroy) een zeer snelle ronde in 61.41 seconden en mocht voorop in de prijsuitreiking. Vogel kwam met Carlchen S (v.Comme il Faut), gefokt door de levende legende Huge Simon, in 61.63 seconden door de finishlijn en moest dit keer Lynch voor zich dulden in de ereronde. Met zijn tweede troef Charisma HS (v.Uriko) pakte de Duitser ook nog een derde prijs met een tijd van 63.26 seconden.

1.50m ook voor Vogel

De laatste internationale rubriek van de dag was een direct-op-tijd proef op 1.50m hoogte. In deze rubriek startte Vogel Ride Smart Never Walk Alone (v.Numero Uno) en was wederom de winnaar. Een tijd van 59.48 seconden was genoeg voor de Duitser om ook in de laatste rubriek het volkslied te kunnen laten klinken. Marcus Ehning zat met Misanto Pret a Tout (v.Hiram Chambertin HN) zijn landgenoot op de hielen, maar deed 60.26 seconden over zijn parcours en mocht als tweede opstellen. Wilm Vermeir maakte met Joyride S (v.Toulon) het podium compleet op plek drie.

