Net geen podiumplek voor Sanne Tijssen in hoofdrubriek Azelhof

De hoofdrubriek van 1.40m in het Azelhof in Lier werd gisteren op naam geschreven door Jos Verlooy. In het zadel van Luciano van het Geinsteinde (Quinn van de heffinck x Air jordan) was de Belgische ruiter foutloos in een tijd van 60,59 seconden. Sanne Thijssen eindigden in deze rubriek net naast het podium op de vierde plaats.