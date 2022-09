Nick Nanning en Emma Bocken in top vijf junioren Grand Prix Kronenberg

Op het CSIO Youth Final in Kronenberg wisten Nick Nanning en Emma Bocken zich gisteren in de top vijf te rijden van de Grand Prix voor de junioren. Nanning eindigde als derde met de Clinsmann 2-merrie Bandia. Bocken stuurde haar merrie Kadessa Z (v. Kannan) naar de vijfde plek. Luiz Felipe Neto de Azevedo won de GP op Valentino Massuere (v. Canturo).

Veertien junioren combinaties mochten voor de barrage van de 1,40m GP terugkomen. Emma Bocken was de eerste voor Nederland die in de ring kwam. Ze liet Kadessa Z vlot rondgaan en kwam in 43,01 seconden over de finish. De eerste starter in de barrage, William Ligier De La Prade met Celouvo (v. Qif Elmy), bleef aan de leiding in 40,61 seconden.

Ook Nick Nanning kon even later de tijd van de Fransman niet verbeteren. Nanning en Bandia finishten foutloos in 41,31 seconden. Het was de laatste ruiter Luiz Felipe Neto de Azevedo die de wedstrijd naar zijn hand zette. De jonge Belg kwam met Valentina Massuere in 40,52 seconden over de meet en pakte de volle winst.

Mans Thijssen beste Nederlander in GP young riders

Ook de young riders reden gisteren hun Grand Prix. Hier werd de Poolse Aleksandra Kierznowska gehuldigd als winnares. De amazone stuurde de KWPN-merrie Badorette (v. Numero Uno) in de zes man sterke barrage in 39,36 seconden naar de zege. Voor Italië kwam Giacomo Casadei op de tweede plaats met Filou Vd Kruishoeve Z (v. Golden Hawk) in 39,67 seconden. Thibaut Keller uit Zwitserland werd derde met Arley de Vayrie (v. Padock du Plessis). Mans Thijssen was op Happy (v. Tangelo vd Zuuthoeve) met een elfde plaats de beste Nederlander. Hij had in het basisparcours vier strafpunten opgelopen.

