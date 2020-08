Nick Nanning houdt hoofd koel bij de Children, Pien de Boer wint dagprijs

Vanmorgen begonnen de Children op de Peelbergen aan hun tweede onderdeel van het Nederlands kampioenschap. Met een uitstekende dubbele nulronde wist Nick Nanning met Bandia (Clinsmann 2 x Quintero) de leiding in klassement te behouden. De dagzege ging naar Pien de Boer met de Carthino Z-dochter Fame.

Het tweede onderdeel voor de Children was een Twee Fasen Speciaal. In het tweede gedeelte van de groep nam Pien de Boer de leiding in handen met Fame. Ze bleef foutloos en klokte een tijd van 32,43 seconden. Yfke Priem was op Esprit de Pomme (Berlin x Jus de Pomme) slechts twee tiende langzamer en werd tweede in 32,67 seconden. Ook met haar tweede paard Jashmir YP (v. Kashmir vanSchttershof) was Priem goed op dreef. Hiermee werd ze in een tijd van 37,50 seconden vierde. Alicia Bocken had zich er tussen gesprongen met Dagma (v. Tangelo Van De Zuuthoeve).

Dure fouten voor Kuijpers

Door de goede prestaties van Priem en Bocken stegen de amazone’s in het klassement voor het kampioenschap. Van de top drie van gisteren maakte de nummer drie Jersey Kuijpers twee dure springfouten met Alice Du Wonderland J.H.K. Z (Aristo x Heartbreaker) waardoor ze uit de top van het klassement duikelde.

Nanning en Vos blijven foutloos

De nummers één en twee maakten geen fouten. Thymen Vos stuurde vlot, maar beheerst zijn Calgary 56 (Carinjo x Cassini 1) foutloos rond. De ruiter uit Wierden bleef zo op 0,44 strafpunten staan. Maar ook Nick Nanning hiel het hoofd koel en bleef mooi dubbel nul met de elfjarige merrie Bandia. Zo hield de winnaar van het eerste onderdeel zijn score op nul en gaat morgen als leider bij de Children de laatste omloop in. Thymen Vos blijft tweede met 0,44 en Yfke Priem is nu derde met 1,64 strafpunten

