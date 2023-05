Nick Skelton: ‘Big Star was het beste paard dat ik had’

Op de website van CHIO Aken sprak Nick Skelton over de Rolex Grand Slam voor de springruiters. In 2013 op het CHIO Aken waren hij en zijn Big Star de eersten op de inmiddels illustere lijst van winnaars van de Rolex Grand Slam-wedstrijden. In het interview praat de inmiddels 65-jarige over Big Star, zijn genegenheid voor Aken en de betekenis van de Rolex Grand Slam voor de paardensport.

Nick Skelton is als springruiter met pensioen gegaan, maar de Brit zit zeker niet stil. Skelton: “Ik besteed veel tijd aan coaching, het helpen van Laura (Kraut, zijn partner) of onze leerlingen. Deze winter heb ik bovendien het paardenmanagement op me genomen bij een familie uit Canada die veel paarden in de grote sport heeft.”

‘Eerste Grand Slam wedstrijd winnen is speciaal’

Skelton heeft zelf veel grote prijzen in de wacht gesleept. In 2013 was hij de eerste die een Grand Prix won na de introductie van de Rolex Grand Slam series. De Brit vertelt: “Dat was een heel bijzondere dag in 2013. Het eerste Rolex Grand Slam evenement winnen was iets speciaals. Ik heb altijd goede herinneringen aan deze plek. Want Aken is voor mij het beste toernooi ter wereld, zoals Wimbledon bij tennis of de Masters bij golf. Het is gewoon een speciale plaats. Ik had het geluk de Rolex Grand Prix vier keer te winnen. De eerste keer was in 1982, daarna in 1987 en 1988, en toen moest ik 25 jaar wachten tot die speciale dag in 2013.

‘Azur kan dit’

Scott Brash is de enige die de Rolex Grand Slam heeft gewonnen. Nick Skelton zegt dat het moeilijk is om die prestatie te herhalen. McLain Ward komt er voor in aanmerking zegt de Brit: “Hij heeft er nu twee gewonnen en Azur kan dit aan. Ik wou dat ik mijn Big Star nog in de sport had. De Rolex Grand Slam zou als eerste op mijn agenda staan!”

‘Big Star was heel bijzonder’

De KWPN hengst Big Star is voor Skelton het beste paard die hij ooit heeft gehad met onder andere de twee gouden medailles op de Spelen. Teamgoud in Londen en individueel goud in Rio. “Ja. Ik denk dat hij het beste paard was dat ik ooit heb gehad. Hij heeft zoveel Grands Prix gewonnen. Het was een heel bijzonder en vooral snel paard. En hij hield echt van de sfeer in Aken”, aldus Skelton.

Veel rijker geweest

De Brit is zeer tevreden over zijn carrière. “Ja. Ik ben erg blij met wat ik heb bereikt en ik denk dat mijn carrière compleet is. Toen Big Star na Aken in 2013 geblesseerd raakte, kon ik niet naar de volgende etappe van de Rolex Grand Slam in Calgary. Dat was jammer. Maar ik heb veel Grote Prijzen gewonnen. Vier in Aken, vier in Calgary, één in Genève. Het is jammer dat de Rolex Grand Slam niet bestond toen ik destijds begon. Dan was ik nu veel rijker geweest”, zegt hij met de Britse humor.

Samen met Piero D’Inzeo recordhouder

Met vier Grand Prix overwinningen in Aken is Skelton recordhouder samen met Piero D’Inzeo. Of dat record ooit verbroken zal worden? “Je moet gewoon jong genoeg zijn om de eerste te winnen. Ik was 25 toen ik de eerste won daarna duurde het lang. Maar in de sport worden alle records ooit gebroken. Het zal een keer gebeuren. Toch is het erg leuk om die ene persoon te zijn die het gehaald heeft en ik voel me zeer vereerd”, sluit Nick Skelton af.

Bron CHIO Aken