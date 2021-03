Nicky Galligan verslaat Richard Spooner in met 250.000 dollar gedoteerde GP Thermal

In de afsluitende 4* Grand Prix op zondag van Thermal was Nicky Galligan de ruiter die het beste uit de bus kwam. De Ier was in de barrage Richard Spooner te vlug af en nam de hoofdprijs van 82.5oo dollar mee naar huis. Spooner werd tweede en William Simpson tekende voor de derde plek.

Het bleek nog een behoorlijke opgave om foutloos te blijven in de 1.55m 4* Grote Prijs. Enkel Nicky Galligan en Richard Spooner hielden alle balken in de lepels en mochten de strijd met elkaar aangaan in de barrage. Spooner was met Quirado RC (v.Quinar) als eerste aan de beurt. De ruiter probeerde een strakke ronde neer te zetten, maar nam daarbij geen onnodig risico. Een tijd van 45.70 was het resultaat en het was even wachten of het ook genoeg was voor de winst.

Galligan op volle snelheid

Galligan trapte echter het gaspedaal vol in. Met Javas Miss Jordan (v.Luidam) bewoog de Ier snel tussen de hindernissen en liet de klok stilstaan op 41.15 seconden. Hiermee was Galligan de grote winnaar en betrad de hoogste trede van het podium. William Simpson bereikte met Chacco P (v.Chacco-Blue) de barrage niet, maar eindigde wel op de derde trede van het podium. Vier strafpunten en een tijd van 78.44 seconden in de basisronde bezorgden de Amerikaan de derde prijs.

‘Snel tussen de hindernissen’

Galligan over zijn overwinning: “Ik dacht, heb plezier vandaag, [het is een] barrage van twee paarden. Richard [Spooner] had een geweldige rit voor me, zijn lijn was echt strak, maar de mijne is snel tussen de hindernissen, dus toen ik eenmaal het ritme kon behouden en door kon gaan, vertrouwde ik erop dat ze snel genoeg zou zijn. “

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht/Horses.nl