Nicola Philippaerts en Katanga razen naar winst in Rolex GP La Baule

Een grote overwinning voor Nicola Philippaerts en zijn vuurvretende merrie Katanga vh Dingeshof in de Rolex GP van La Baule, Frankrijk. Het is de grootste individuele overwinning in de carrière van het duo, dat vorig jaar derde werd in de Grote Prijs van Aken en met hun team in 2021 de Global Champions League won. Tweede werd de Zweed Jens Pederson met zijn toppaard Markan Cosmopolit (v. Cohiba VDL), Henrik von Eckermann werd derde met de tienjarige KWPN-merrie Iliana (v. Cardento 933).

Philippaerts en Katanga leken voorzichtig van start te gaan in de barrage, maar op de eerste lange lijn nam de ruiter precies voldoende risico om bij de tijd te blijven. Daarna draaide het duo onmogelijk kort naar de roze oxer en direct daarna weer heel kort terug. Het publiek zat te oehen en aahen. De laatste lijn was weer mooi naar voren en toch met controle. De Belg en zijn merrie verbeterden daarmee de tot dan toe leidende tijd van Henrik von Eckermann met 4/10 van een seconde. Onder groot gejuich van het publiek reed de Belg naar 36,06 seconden, wat goed bleek voor de 165.000 euro voor de winnaar. Laatste starter was Jens Fredricson met Markan Cosmopolit die in de eerste lijnen niet het uiterste aan snelheid leek te vragen. In de laatste lijn probeerde hij dat goed te maken met een gigantische spurt naar de oxer maar hij bleef net achter de Belg steken en werd tweede.

Kersten beste Nederlander

Beste Nederlander was Lars Kersten, die al vroeg in het basisparcours een balk zag vallen en het daarna rustig en strak probeerde te houden met Emmerton (v. Silvio I). Dat lukte goed, met alleen een lichte touché op de driesprong en de plank en één extra strafpunt voor tijd. Pim Mulder en Memphis Z (v. Mylord Carthago) kwamen met 9 strafpunten uit de basisomloop.

Veel gebeurd in basisomloop

Het basisparcours had een wat bizar verloop, met uiteindelijk 14 barragisten, maar ook elf combinaties die werden uitgesloten of ermee ophielden. Een daarvan was Ben Maher met Explosion W (v. Chacco-Blue), die zich verstapte op het open water. Kevin Jochems en Flying Jackie (v. Nabab de Reve) gaven op, evenals Kars Bonhof en Hernandez TN (v. Kannan). Ook voor Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante N.O.P. verliep de wedstrijd teleurstellend. Twee weken geleden won het duo nog de Grote Prijs van Wiesbaden, in La Baule kwamen zij ook niet door de basisomloop heen.

Uitslag (met video’s)

Bron: Horses.nl