Nicola Philippaerts en KWPN’er Gijs oppermachtig in 1.50m Grand Prix Oliva

De Autumn Met II Tour heeft afgelopen zondag alweer de tweede week afgesloten en de overwinning in de 1.50m Grand Prix viel in handen van Nicola Philippaerts en de KWPN'er Gijs (v.Kashmir vh Schuttershof). De Belgische ruiter mocht met vier collega's in de barrage uitvechten wie het leeuwendeel van het prijzengeld op zijn of haar conto bij mocht schrijven. Het was Philippaerts die uiteindelijke aan het langste eind trok en bovenaan de uitslagenlijst pronkt.

Nicola Philippaerts heeft de 10-jarige Gijs sinds mei dit jaar onder het zadel en het is een erg goede match, bleek ook afgelopen weekend weer. Het duo reed een sterke basisronde en zette dat ook in de barrage voort. De Belg reed een super snelle barrage en liet de klok stilstaan op 40.49 seconden. Geen van de andere barrage kandidaten kwam hier ook maar enigszins bij in de buurt en Philippaerts ging er met de overwinning vandoor.

Top drie

Michel Robert was met Bingo Del Tondou (v.Vigo d’Arsouilles) net als Philippaerts dubbel foutloos, maar wel een heel stuk langzamer. Een tijd van 45.45 seconden bracht de Fransman naar de tweede positie. De Amerikaanse Rebecca Conway leek met Con Coleur (v.Contendro) goed op weg in de barrage, maar tikte een balk uit de lepels en eindigde als derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl