Nicola Philippaerts nieuwe nationaal kampioen in België bij de springruiters

Na twee zware omlopen lukte het in Lanaken op het Belgisch Kampioenschap voor Senioren alleen Rick Hemeryck met Navarro van het Eelshof (v.Jappeloup vh Dauwhof) om zonder fouten te blijven. Daarmee won hij dan ook het derde een laatste onderdeel van dit kampioenschap. Nicola Philippaerts werd met H&M Luna van 't Ruytershof (v.Levisto Z) tweede met een strafpunt voor tijdsoverschrijding. Met dat resultaat won hij wel het algemeen klassement met een totaal van 3.65 strafpunten en mag zich komend jaar de regerend kampioen van België noemen. Tweede werd Thibeau Spits die met King van Essene (v.Chacco Blue) over drie dagen 6.13 strafpunten bijeen reed. Het brons was voor Jordy Van Massenhove. Met Gaga E d'Augustijn (v.Bustique) verzamelde hij 7.18 strafpunten.