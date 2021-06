Nicola Philippaerts stuurt KWPN’er Gijs naar de winst in 2* GP Opglabbeek

In de 2* Grand Prix van Opglabbeek was Nicola Philippaerts met zijn KWPN'er Gijs (v.Kashmir vh Schuttershof) de concurrentie te snel af en greep de Belg de overwinning. Zijn landgenoot Karel Cox deed een goede poging de winst weg te snoepen, maar moest toch in Philippaerts zijn meerdere erkennen. Mariano Martinez Bastida maakte het podium van de 1.45m Grote Prijs compleet.

Het basisparcours van de GP bleek een zware opgave te zijn met maar liefst 11 combinaties die voortijdig de strijd staakten of moesten staken. Er waren slechts vijf combinaties die de barrage wisten te bereiken van de 54 deelnemers. In deze barrage was Nicola Philippaerts de concurrentie te snel af. De Belgische ruiter stuurde Gijs rond in 33.43 seconden en mocht voorop in de ereronde.

Karel Cox kwam met Curiano van Maarle Z (v.Canabis Z) nog het dichtst in de buurt. Cox deed 33.85 seconden over zijn barrage ronde en werd hiermee tweede. Mariano Martinez Bastida finishte met Cleartoon (v.Carthago) in 34.85 seconden en pakte een derde prijs.

Bron: Horses.nl