Nicola Philippaerts werkt aan comeback met Chilli Willi na val

Acht weken geleden viel Nicola Philippaerts van zijn paard en liep daarbij een schouderblessure op. De ruiter werd met spoed geopereerd en ging een aantal zware weken tegemoet. Intussen werkt de Belg, samen met zijn toppaard Chilli Willi (v.Casall), die er ook even uit was, aan hun comeback. Afgelopen maandag kroop Philippaerts terug in het zadel.

In een interview vertelt de Belgische topruiter: “Hopelijk kan ik nog echt een goed indoor seizoen hebben dit jaar. Mijn plan is om over 3 weken in Lyon de wereldbeker te rijden, we zullen zien of dat gaat lukken.” Nicola vervolgt: “Ik wil toch wel een aantal wereldbekerpunten proberen te behalen voor de wereldbekerfinale.”

Chilli Willi

Ook Chilli Willi moest even met rust om te kunnen herstellen van zijn blessure en de Casall-zoon is nu weer bezig met opbouwen om terug in vorm te komen. Philippaerts wil aankijken hoe het loopt als het duo weer begint en van daar uit een planning maken.

Bekijk hieronder het gehele interview:

Bron: Philippaerts.be/Horses.nl