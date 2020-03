Nicola Phillipaerts: ‘We missen wel wedstrijdritme straks’

De Belgische springruiter Nicola Philippaerts laat in een interview op youtube weten dat hij wel wat moet wennen aan de nieuwe werkelijkheid. "We zijn normaalgesproken natuurlijk veel onderweg en nu moeten we de hele tijd thuisblijven, dat is zeker niet makkelijk."

Over het besluit om de Olympische Spelen uit te stellen zegt Philippaerts: “Er zijn heel veel wedstrijden afgelast, niet alleen de Spelen. Het is belangrijk dat gezondheid voorgaat. Maar aan de andere kant is het echt niett fijn dat we een jaar moeten wachten. Maar het IOC heeft een goede beslissing gemaakt.”

Thuis rijden

Nu de ruiter minder onderweg is, heeft hij meer tijd om paarden die hij anders niet veel zelf kan trainen, te pakken. “Nu heb ik ook tijd om de paarden die nog niet vaak op wedstrijd gaan te rijden en te trainen.” Als positief punt noemt hij: “We hebben meer kans om thuis door te rijden en bijvoorbeeld ook dressuurmatige oefeningen te doen” daar staat ook wel wat tegenover: “Wedstrijdritme op doen is natuurlijk ook heel belangrijk en dat gaat nu niet.”

Doel is gezond blijven

Op de vraag wat zijn volgende doel is zegt Philippaerts: “Gezond blijven is het belangrijkste doel. Om een sportief doel te stellen hebben we eerst een datum nodig. We moeten weten wanneer we op wedstrijd kunnen gaan, voordat we ons doelgericht kunnen gaan voorbereiden.” De Belgische topruiter sluit af met “Blijf thuis en blijf gezond.”

Bekijk het hele interview hier (geluid is vrij slecht):

Bron: Stal Philippaerts