Nicolas Delmotte houdt overwinning 5* Rolex GP Chantilly in eigen land

De Fransman Nicolas Delmotte won op zondag de afsluitende 5* Rolex Grand Prix van de Masters of Chantilly. In de 13-koppige barrage verzekerde de ruiter zich van een goede greep uit de prijzenpot en ging naar huis met 99.000 euro. Martin Fuchs en Marie Demonte deden een goede poging om de winst weg te snoepen, maar moesten genoegen nemen met een plek op de tweede en derde trede van het podium.

Delmotte hield net als 12 van zijn collega’s de lei schoon in het basisparcours. In de barrage ging de Fransman met Urvoso du Roch (v.Nervoso) vol voor de winst en dat plan pakte goed uit. Een tijd van 42.30 seconden was genoeg voor Delmotte om het Franse volkslied over de terreinen van Chantilly te laten klinken.

Top van het klassement

Martin Fuchs en zijn KWPN’er Leone Jei (v.Baltic VDL), gefokt door G.M. van Mersbergen, kwamen nog het dichtst in de buurt van Delmotte. De Zwitser kwam door de finish in 42.66 seconden en mocht achter de Fransman plaatsnemen in de prijsuitreiking. Marie Demonte en Vega de la Roche (v.Diamant de Semilly) waren goed voor de derde prijs. Het duo klokte een tijd van 42.95 seconden en maakten de top drie compleet. Penelope Leprevost (Vancouver de Lanlore) eindigde als vierde voor Bertram Allen (Harley vd Bisschop) en Denis Lynch (KWPN’er GC Chopin’s Bushi) die vijfde en zesde werden.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl