Nicole Walker voorlopig geschorst, Canadese teamruiters staan achter haar

De Canadese springamazone Nicole Walker is door de FEI voorlopig geschorst. De 26-jarige amazone werd in Lima tijdens de Pan-Am Games positief getest op Benzoylecgonine, een metaboliet van cocaïne. Dit middel staat op de lijst met verboden middelen voor atleten. Walker was lid van het Canadese team dat in Lima een startbewijs voor de Spelen in Tokio bemachtigde. Mocht Walker definitief worden geschorst, dan raakt Canada de ticket voor Tokio kwijt.

Het onderzoek in de zaak Walker is in volle gang, de hoorzittingen moeten nog plaatsvinden. Nicole Walker heeft de mogelijkheid om voor het FEI-tribunaal een voorlopige hoorzitting aan te vragen voor het opheffen van de voorlopige schorsing. Ook heeft de Canadese gebruik gemaakt van haar recht om te worden gehoord voor de Panam Sports Disciplinaire Commissie. Om de integriteit van het lopende juridische proces te handhaven, zal de FEI op dit moment geen verder commentaar op de zaak geven.

‘Ik zou nooit mijn team in gevaar brengen’

Mocht Walker geschorst worden is dat een klap voor de Canadese springruiters. Het team had zich in Lima geplaatst voor de Spelen in Tokio volgend jaar, maar zal dan het startbewijs kwijt raken. Nicole Walker zei in een verklaring dat ze erg geschokt en terneergeslagen is. “Het doel was het halen van de Olympische Spelen. Ik zou nooit op wat voor manier dan ook mijn teamgenoten in gevaar brengen.”

Toch hebben Walkers team- en landgenoten zich via een persbericht volledig achter hun teamgenoot geschaard.

Millar: ‘Fan van Nikki Walker’

Captain Canada Ian Millar zegt hierin onder meer: “Ik ben een grote fan van Nikki Walker. Ze is een zeer serieuze en zeer gedisciplineerde amazone.Er is nul, en ik bedoel nul kans dat Nikki zichzelf of haar teamgenoten ooit in gevaar zou brengen. Nikki heeft niet alleen mijn volledige steun, ik zou trots zijn om mee te rijden met haar als vertegenwoordiger van Canada.”

Ook Eric Lamaze, Tiffany Foster, Mario Deslauriers, Erynn Ballard en vele anderen hebben zich achter Walker geschaard.

Chef d’équipe Mark Laskin: ‘Nikki is een uitstekend teamlid’

“De afgelopen jaren heb ik veel tijd met Nikki doorgebracht op wedstrijden. Ik ben altijd onder de indruk geweest van hoe serieus en professioneel ze de sport beoefend”, zegt chef d’équipe Mark Laskin in het persbericht. “Ik ben er honderd procent zeker van dat ze nooit een verboden middel zou nemen of iets zou doen dat het Canadese team of haar carrière in gevaar zou brengen. Nikki is een uitstekend teamlid en ik ben er zeker van dat er een andere verklaring is voor deze positieve test.”

Bron persbericht/World of Showjumping