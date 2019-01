Niels Bruynseels Atleet van het Jaar en Harley vd Bisschop Paard van het Jaar

De Belgische Federatie sloot gisteravond het sportjaar 2018 af met het Equigala. Er werden awards uitgereikt aan onder meer Niels Bruynseels als Atleet van het Jaar en Harley van den Bisschop werd het Belgische Paard van het Jaar 2018. Belgisch kampioen junioren Simon Morssinkhof werd uitgeroepen tot Rookie van het Jaar.

Niels Bruynseels werd door zijn goede prestaties gekroond tot Atleet van het Jaar. Hij won de 5* Grand Prix’ van Den Bosch, Knokke (beide met Gancia de Muze) en Waregem (met Lady Cracotte). Ook was hij lid van het Belgische team dat de finale van de Nations Cup in Barcelona won. Bruynseels eindigde het afgelopen jaar boven aan de Belgische ranking voor springruiters.

Harley van de Bisschop

Paard van het jaar werd Harley van de Bisschop. De Dulf van den Bisschop-zoon nam samen met zijn ruiter Nicola Philippaerts deel aan de FEI Nations Cup-finale in Barcelona, waar ze met het team de overwinning behaalden met twee nulrondes. Het paar won onder meer de GCT Grand Prix in Cascais en was tweede in die van Madrid. In oktober werd de twaalfjarige BWP’er verkocht aan Bertram Allen.

Simon Morssinkhof

Simon Morssinkhof werd uitgeroepen tot Rookie van het Jaar. De jonge ruiter, die volgende maand 19 wordt, werd nationaal kampioen bij de junioren, won goud met het team op het EK voor junioren en individueel brons.

Bernhard Fonck ‘Equistar’

Verder werd het Belgische team dat de Nations Cup finale in Barcelona won Team van het Jaar. Vierspanmenner Edouard Simonart kreeg voor zijn prestaties de Equibel Trophy. En de verrassende gouden medaille winnaar van Tryon bij het reining, Bernhard Fonck, kreeg voor de Prestatie van het Jaar de ‘Equistar’.

