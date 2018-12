Niels Bruynseels krijgt Utamaro D’Ecaussines onder het zadel

Een paar dagen geleden zag Niels Bruynseels zijn toppaard Cas de Liberte vertrekken naar Amerika. Maar inmiddels is die leegte al weer opgevuld. De Belgische website Galop.be maakte bekend dat Bruynseels de paarden van Yasmine en Ludwig Criel onder het zadel krijgt na het vertrek van William Whitaker. Zo is de Belg verzekerd van een nieuw 5*-paard, Utamaro D Ecaussines.

William Whitaker maakte net na zijn overwinning in de wereldbekerkwalificatie van London Olympia bekend dat hij de plaats van Denis Lynch bij Rushy Marsh Farms in de Verenigde Staten ging overnemen. Door de overstap moest de Brit afscheid nemen van de paarden van Yasmine en Ludwig Criel. Zo raakt hij zijn toppaard, de sBs-hengst Utamaro D Ecaussines (v. Diamant de Semilly) waarmee hij in Londen won, kwijt.

Paarden van Criel

Niels Bruynseels vertelde aan Galop.be dat hij de paarden van Criel onder het zadel krijgt. Na het vertrek van Cas de Liberté (v. Cracky) naar Amerika is het 5*-paard Utamaro een waardige opvolger. Ook de andere paarden van Criel verhuizen naar Bonheiden. Zo kan Bruynseels onder andere beroep doen op Ilusionata van ’t Meulenhof (v. Lord Z), Kirr Royal van Paemel (v. Cicero Z van Paemel) en Junior van het Hulst (v. Zürich). In het nieuwe jaar zal Bruynseels met de nieuwe paarden aan de start komen.

