Niels Bruynseels ziet Cas de Liberté naar Amerika vertrekken

Na de verkoop van rising star Lady Cracotte (Quaprice x Galoubet A) aan Cian O'Connor in oktober (de merrie is inmiddels overleden), ziet Niels Bruynseels ook zijn topper Cas de Liberte vertrekken. Aan Galop.be vertelde de Belgische springruiter dat de twaalfjarige dochter van Cracky Z naar Amerika is verkocht.

Cas de Liberté kwam als achtjarige bij Niels Bruynseels op stal. In hun eerste seizoen samen won Bruynseels al de 3* Grand Prix van Kapellen en de 4* Grand Prix in Luik. Daarna volgden nog veel overwinningen en hoge klasseringen in Grote Prijzen en wereldbekerwedstrijden.

EK en WK

Ook werd Bruynseels en de dochter van Cracky Z geregeld opgesteld in het Belgische Nations Cup team. Het paar won met het team onder meer de Nations Cup in Rotterdam. Het leidde tot afvaardiging naar de Europese kampioenschappen in Gothenburg en de wereldruiterspelen in Tryon.

‘Veel prachtige momenten beleefd’

Op Galop.be zegt Niels Bruynseels: “Dankzij Cas de Liberté heb ik niet alleen ontzettend veel geleerd, maar ook veel prachtige momenten beleefd! Het EK en de WEG zijn 2 evenementen die mij als sporter alleen maar beter en wijzer hebben gemaakt. Bij deze wil ik niet alleen de eigenaars bedanken voor het vertrouwen in ons, maar ook ons hele team die dit alles heeft mogelijk gemaakt. Bedankt Cas!”

Bron Galop.be