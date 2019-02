Niels Bulthuis iedereen te snel af in 1,45m Opglabbeek

Niels Bulthuis overklaste gisteravond in Opglabbeek zijn concurrenten door overtuigend de hoofdproef van de zaterdag te winnen. De 18-jarige ruiter uit Limburg stuurde zijn Lupicor-zoon Freebird ruim drie seconden sneller rond dan de nummer twee Hergen Forkert uit Duitsland met Con Color (v. Cartani).

In de 1,45m-proef direct op tijd kreeg Niels Bulthuis concurrentie van vier Duitse ruiters, maar hij bleef ze allemaal ruim voor. De jonge ruiter uit Limburg stuurde de vijftienjarige Freebird rond in 58,35 seconden en was daarmee ruim drie seconden sneller dan Hergen Forkert met de zoon van Cartani, Con Color.

Achter Forkert werd Max Nieberg derde op de tienjarige Cookie 62 (v. Coronas 2) in een tijd van 62,50 seconden. Vierde was de Duitse amazone Ina Von Bormann die in het zadel zat van Rahmannshof Choose Me (v. Cassini I) en 63,39 seconden nodig had.

