Niels Kersten en High Hopes SFN fier bovenaan in 1.45m tegen de klok

In Kronenberg was de hoofdrubriek van vandaag een 1.45m rubriek direct op tijd. Niels Kersten en High Hopes SFN (v.Numero Uno) kwamen daarin na 40 starters als beste uit de bus. In 65.51 seconden reed Kersten naar de winst en de denkbeeldige envelope met 1500 euro. Op ruime afstand van bijna drie seconden volgde Loli Mytilineou met Casanova Hastak DWB (v.Cosmeo). De derde prijs was voor Christian Ahlmann die voor deze gelegenheid Otterongo Alpha Z (v.Darco) had gezadeld.