Niels Kersten gedeeld derde in GP van Gorla Minore

De GP van Gorla Minore is een overwinning geworden voor Francesco Correddu met Necofix (v.Eco Del Castengo). Hij was met zijn 38.43 seconden Francisco Jose Mesquita Musa met Catch Me Marathon (v.Contagio) 0.29 te vlug af. Niels Kersten met Thuur Z (v.Tyson) reed exact dezelfde tijd als Barbara Schnieper met Escoffier (v.Lord Z) waarmee ze samen derde werden.