Niels Kersten komt nipt te kort voor zege in 4* 1.50m Gijon, Mel Thijssen derde

De 1.50m rankingproef gisteren op het CSI4* in Gijon kende een spannende ontknoping. In de Winning Round ging het tussen Niels Kersten en Olivier Perreau. Beide ruiters hielden de lei schoon, maar de Fransman was met Brésil de Carnaval (v. Mylord Carthago) was 0,17 seconden sneller dan Kersten en Tippy Z (v. Tyson). Mel Thijssen pakte de derde plaats met Florida Balia NL (v. Bustique).

Twaalf combinaties kwamen terug in de Winning Round en zeven er van leverden een foutloze ronde af. Niels Kersten herhaalde bijna het kunstukje van de vrijdag toen hij met de Indoctro-zoon Grieg S het 1.55m won. Gisteren moest hij zijn meerdere erkennen in Olivier Perreau en Brésil de Carnaval. Op de tienjarige merrie Tippy Z reed Kersten een strakke, snelle ronde in 44,53 seconden. Maar de Fransman finishte in 44,36 seconden, amper twee tiende sneller.

Ook Florida Balia NL sprong onder Mel Thijssen een goede foutloze tweede ronde, na een fout te hebben gehad in de eerste omloop. De tijd van 46,04 seconden was genoeg voor de derde plaats.

Klik hier voor de uitslag.