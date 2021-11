Niels Kersten met High Hopes SFN in top tien 1,45m in Vilamoura

In de 1,45m-hoofdrubriek op de zaterdag in Vilamoura reed Niels Kersten zich in de top tien met High Hopes SFN (v. Numero Uno). Kersten plaatste zich voor de barrage, maar moest daarin een springfout incasseren en werd negende. De Deen Andreas Schou won de rubriek met Quadrosson Ask (v. Quadros 3).

Twaalf combinaties gingen in de barrage van het 1,45m van start. Niels Kersten kwam als zesde terug met de negenjarige Numero Uno-zoon High Hopes SFN. Kersten kreeg een vroege fout, High Hopes kwam iets dicht op hindernis twee en tikte een balk uit de lepels. Kersten haalde de voet iets van het gaspedaal en het paard sprong verder goed rond om in 42,21 seconden te finishen. Het bleek uiteindelijk goed voor de negende plek.

Andreas Schou had vlak voor Kersten een snelle foutloze ronde neergezet met Quadrosson Ask. De Deen hield de lei schoon en zette als vierde starter 38,27 seconden de winnende tijd op het scorebord. Schou verbeterde de tijd van Trevor Breen met bijna anderhalve seconde. Breen had met de KWPN-merrie Germaine W (v. Eldorado vd Zeshoek) een foutloze ronde gereden in 39,65 seconden en werd hiermee tweede. De Portugees Duarte Romao werd derde met Calvin de Beaufour (v. Nabab de Reve). Hij was ook foutloos in een tijd van 42,48 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl