Niels Kersten overtuigende winnaar U25-Grand Prix in Gorla Minore

Met een sterk gereden barrage werd Niels Kersten met Tippy Z (v. Tyson) de overtuigende winnaar van de U25-Grand Prix in het Italiaanse Gorla Minore. Kersten had in de barrage tegenstand van Georgia Tame en Luiz Felipe Neto De Azevedo die tweede en derde werden. Mel en Sanne Thijssen haalden de barrage niet maar behaalden met hun achtste en negende plaats wel een top tien klassering.

De Grand Prix was een moeilijke opgave voor de U25 ruiters. Slechts drie hielden de lei schoon over het 1.45m-parcours. In de barrage beet Georgia Tame het spits af met Lady Star van Dorperheide (v. Zilverstar T). De Britse reed een vlotte foutloze ronde en finishte in 34,13 seconden.

Kersten snel in barrage

Niels Kersten ging als tweede van start en stuurde de negenjarige dochter van Tyson, Tippy Z, behendig en snel rond. Hij snoepte twee en een halve seconde van de tijd van Tame af en zette de klokken stil op 31,77 seconden. De Belgische ruiter Luiz Felipe Neto De Azevedo deed met Cirimba Z (v. Cicero Z) een moedige poging om het resultaat van Kersten te verbeteren. Hij kwam in 32,23 seconden over de meet, maar kreeg een balk aan de benen.

Dames Thijssen in top tien

Mel en Sanne Thijssen hadden allebei vier strafpunten in de basisronde. Op Cartolana 2 (v. Cartogran) werd Mel achtste en Sanne werd met I’m Here (v. Carambole) negende.

Bron Horses.nl