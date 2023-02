Niels Kersten pakt zege in GP Villamoura

Niels Kersten heeft de 3* Grote Prijs van de vijfde week van de Atlantic Tour gewonnen met de elfjarige merrie Tippy Z (v. Tyson). De twee buitten hun positie als laatste starters optimaal uit: ze waren in de barrage bijna twee seconden sneller dan Oliver Fletcher uit Groot Brittannië, die de KWPN-merrie Garande (v. Zagreb VDL) gezadeld had.

De derde plaats was voor Bernardo Cardoso de Resende Alves uit Brazilië met BWP-hengst Mosito van het Hellehof (v. Elvis ter Putte). Niels Kersten was de enige Nederlander die zich zondagmiddag in Portugal wist te klasseren in de GP.

Bron: Horses.nl