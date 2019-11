Niels Kersten verruilt Oakland Stables voor Stal Thijssen

In Kronenberg staat Niels Kersten niet op de startlijst dit weekend, maar aan de kant. Sinds drie dagen werkt de Limburger voor de stal van Leon Thijssen en zijn familie in Sevenum. De afgelopen zes maanden reed hij voor Ier Darragh Kenny in Meijel. “Als ik niet net van werkgever gewisseld was, had ik waarschijnlijk wel meegereden, maar dat komt gauw genoeg weer”, zegt Niels.

“Ik was op concours in Portugal toen Kevin Jochems net had opgezegd (Hij werkt nu voor Stoeterij Black Horses red.). Leon kwam naar me toe en zei dat hij wat stof tot nadenken voor me had. Toen hij vroeg of ik voor hem wilde komen rijden, moest ik daar inderdaad wel even over nadenken. Ik had het prima naar mijn zin bij Darragh. In goed overleg met hem heb ik uiteindelijk voor Stal Thijssen gekozen.”

Jong team

De ruiter die zijn carrière begon bij Otto Becker in Duitsland, ziet zijn ontwikkelingsmogelijkheden bij Thijssen positief in. “Ik ben in een jong team terecht gekomen met Sanne, Mel, Mans en Beau. Dat is een leuke groep en ik verwacht veel van hen en Leon te kunnen leren.”

Niet de nieuwe Kevin

“Ik heb wel tegen Leon en Dorien gezegd dat ik niet meteen in Kevin zijn voetsporen kan treden. Ik ga mijn best doen en voor de rest kijk ik uit naar de kansen die verwacht te krijgen om mijzelf verder te ontwikkelen”.

