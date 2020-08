Niels Kersten wint 1m40 in Wierden

De hoofdrubriek van de dag op Outdoor Wierden, de medium tour over 1m40, was voor Niels Kersten en zijn KWPN-ruin Grandino H (v. Calvino Z). Het leverde Kersten 2.000 euro op. De tweede plaats ging ook naar Nederland: Hessel Hoekstra kwam met Icoon VDL (v. Bubalu VDL) een dikke seconde achter Kersten binnen.

Derde werd de Brit James Billington met Cohinoor VDL (v. Cornet Obolensky). Peter Olthof tekende voor de vierde plaats met Great Gatsby (v. Contendros 2). Mel Thijssen was in de barrage de snelste vierfouter met Go Go Jumbo-M (v. Mylord Carthago). De combinatie werd vijfde.

1m35 voor Mel Thijssen

Ook in het 1m35 was er succes voor Stal Thijssen. De overwinning was in deze rubriek direct op tijd voor Nena K Z (v. Nonstop) onder het zadel van Mel Thijssen. Zij bleef de concurrentie bijna 1,5 seconde voor.

Ook succes in 1m30 voor Kersten

Eerder op de dag was Niels Kersten ook al tweede in het 1m30, dit keer met de negenjarige NRPS- en AES-goedgekeurde Zeppe Blue (v. Zirocco Blue VDL). De rubriek ging naar de voor Zweden uitkomende Erika Lickhammer – van Helmond. Koen Westendorp werd derde met Comme Prevu (v. Comme il Faut).

Uitslag medium tour

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl