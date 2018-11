Niels Tacken vult zijn palmares flink aan

Met de paarden van fokker Pierre Strijbos rijgt Niels Tacken topprestaties aan elkaar dit weekend. Zo won de Limburger gister het 1.40m met Chenna Z en vanavond zette hij met Alexia Z een nette ex aequo prestatie neer in de Medium Tour Finale over 1.40m/1.45m. De zege werd hierin opgeëist door de Luxemburgse Charlotte Bettendorf.

Achttien van de zestig combinaties kwamen retour in de barrage. Daarin koos Tacken met de tienjarige Alexia Z (v. Andiamo), net als de winnares, de voorlangs optie na de dubbel. “Ik had iets sneller door moeten draaien, dan was ik misschien in de top drie geëindigd”, vertelt de ruiter uit Meterik desgevraagd. Toch is hij het meest te spreken over zijn net niet zege eerder op de dag in de 1.40m consolation-proef met Chenna Z.

Wit voetje halen

“Niels tikte met zijn voet tegen de staander van de laatste hindernis en kreeg zo een fout”, zegt de Castenrayse Strijbos die naar de verrichtingen van Tacken is komen kijken. Met ruim een halve seconde minder op de klok had de winst in de twee fasen-rubriek anders wederom op naam van Chablis I Z-merrie Chenna Z gestaan. “Ex aequo zesde worden vanavond met Alexia is natuurlijk ook mooi. Maar ik had stiekem gehoopt dat de concurrentie, nu veel ruiters op het JIM rijden, iets minder was geweest”, lacht Tacken. “Toch ben ik zeker tevreden”. Strijbos beaamt: “Ik ook!”.

Top zes

In de 1.40m finale deelde Tacken de zesde plaats in 35.39 met de voor Theo Molenaars rijdende Hikari Yoshizawa uit Japan. Tot de laatste starter stond het ex aequo paar vijfde, maar Amerikaans topamazone Laura Kraut finishte met Sfs Vincomte (v. Veni Vidi Vici) 0.37 seconden rapper. Voor Duitsland stuurde Finja Bormann Calido I- merrie Crazy Chara naar de vierde plaats (34.80). Derde werd Belgisch routinier Karel Cox met Chalino Z (v. Chippendale Z) in 34.54. Met een gebroken hand stuurde Engelsman Graham Lovegrove Quite Easy I-telg Alfie 192 in de tweede tijd (33.06) rond, terwijl Bettendorf met Raia d’Helby (v. Chapultepec) in 32.59 de winst en een Longines Horloge bemachtigde.

