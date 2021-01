Nieuw in 2021: ‘Major League Showjumping’ in Noord Amerika

Dit jaar komt er een nieuw springcircuit op het Amerikaanse continent: de Major League Showjumping. Aan deze serie wedstrijden, volgens het model van het wereldkampioenschap Formule 1, zullen topruiters uit de hele wereld in teams deelnemen. De nieuwe league bestaat uit tien etappes. Wedstrijdplaatsen zijn Vancouver in Canada, Traverse City en Thermal in de VS en Mexico.

In mei gaan de deelnemers eerst naar Vancouver in Canada. Daarna trekt in juli het circus naar Traverse City, in de Verenigde Staten. Canada organiseert dan in augustus nog drie etappes. In september komt de Tourkaravaan weer in Traverse City. Mexico is gastheer van twee etappes in oktober en november. De laatste wedstrijd is in Thermal.

Topruiters

Het circuit heeft zich al verzekerd van een aantal internationale toppers als McLain Ward, Rodrigo Pessoa en Margie Goldstein-Engle. Zij hebben hum deelname al aangekondigd. De ruiters strijden voor 7 miljoen dollar over tien etappes. Inmiddels zijn zes van de acht teams bekend.

Bron Grandprix.info/Instagram Major League Showjumping