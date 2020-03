Nieuw: Pilot voor Jeugdrubrieken springen

Vanaf april 2020 start de KNHS met een nieuwe pilot jeugdrubrieken voor het springen. Rubrieken worden dan niet meer onderverdeeld naar de categorie van de pony, maar er wordt gekeken naar de leeftijd van de ruiter en de hoogte van het parcours. Dit heeft als groot voordeel dat jeugdruiters kunnen rijden tegen leeftijdgenootjes en het zorgt ervoor dat de springsport nóg leuker wordt. Ook worden er tijdens de pilot extra impulsrubrieken toegevoegd om in de instap voor jeugdruiters laagdrempeliger te maken.

In de nieuwe jeugdrubrieken staat de leeftijd van het kind centraal en niet de grootte van de pony/het paard. In tegenstelling tot de bestaande rubrieken wordt het klassement straks niet meer per klasse en categorie opgemaakt, maar op hoogte van het parcours en per leeftijdsgroep. In de huidige rubrieken kan het voorkomen dat een achtjarige op een C-pony in hetzelfde klassement wordt opgenomen als bijvoorbeeld een 16-jarige op een D-pony. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk.

‘Het motiveert’

Bondscoach van de springpony’s Edwin Hoogenraat licht toe: “Het motiveert jeugdruiters veel meer als ze tegen hun eigen leeftijdsgenootjes kunnen rijden. In de diverse leeftijdsgroepen zitten grote verschillen in beleving van de sport, maar ook in motoriek, kracht en balans. Het is voor kinderen veel leuker en ook eerlijker als ze tegen kinderen in dezelfde leeftijd en leerfase rijden. Daarbij is een groot voordeel van de nieuwe leeftijdsrubrieken dat jeugdruiters zich aan elkaar kunnen gaan meten. Ze krijgen direct een idee hoe ver ze zijn qua niveau en wat hun vaardigheden zijn. Daarbij leren ze ook veel van andere jeugdruiters als ze elkaar zien rijden.”

De leeftijdsgroepen zien er als volgt uit: