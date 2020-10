Nieuw talent voor Amerikaanse Paris Sellon

De Amerikaanse amazone Paris Sellon heeft de achtjarige merrie Attoucha Hero Z (Aganix Hero x Diamond de Sémilly) aangeschaft. Het paard werd opgeleid door Mélanie Gelin. Hun laatste internationale optreden was in Lier waar Gelin tweede werd in een 3* 1,45m-rubriek.

Attoucha is gefokt door Luc Henry uit het internationale springpaard Gatoucha van ’t Roosakker. Ze is daarmee achterkleindochter van stammoeder Usha van’t Roosakker.

De Belgische amazone Mélanie Gelin zat vanaf het begin in het zadel van Attoucha. Van oktober 2019 tot augustus dit jaar was de Italiaan Piergiorgio Bucci de ruiter van de merrie. In september nam Gelin de teugels weer over en was succesvol in Lier met vier top vijfklasseringen op 1* en 3*-niveau.v De 28-jarige Paris Sellon wordt de nieuwe amazone. De Amerikaanse is de partner van Martin Fuchs.

Bron Studforlife.com