Nieuw talent voor Darragh Kenny

Darragh Kenny verwelkomt de 9-jarige Chic Chic (Comme Il Faut x Contendro I) van Vlock Show Stables in zijn team. "Het plan is dat ik Chic Chic ga rijden tot Teddy Vlock hem op een bepaald moment in de toekomst overneemt", legt Kenny uit aan World of Showjumping.

De afgelopen drie jaar is Chic Chic uitgebracht door de Ierse Stephen Moore, die de ruin op 1.50 m niveau heeft gereden. De combinatie heeft in 2019 onder andere goed gepresteerd op de wedstrijden van de Gobal Champions Tour. Op zijn instagrampagina schrijft Moore: “Vandaag gaat Chic Chic door naar het volgende hoofdstuk in zijn carrière bij Darragh Kenny. Ik ben trots dat ik de kans heb gehad om dit geweldige paard te hebben gereden en de resultaten die we de afgelopen drie jaar hebben behaald.”

Bron: Worldofshowjumping