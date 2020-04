Nieuw talent voor Gregory Wathelet

Na al enkele weken op stal bij Grégory Wathelet te hebben gestaan, heeft de Selle Français-hengst Cocktail de Talma (Baloubet du Rouet x Cento x Quidam de Revel) uit de Cor de la Bryère-lijn zich definitief gevestigd bij de Belgische ruiter met de intentie om te blijven.

De hengst is een halfbroer van verschillende internationale toppaarden, waaronder de zeer succesvolle Valkyrie de Talma (v. Diamant de Sémilly), die onder Canadese kleuren meedoet aan Nations Cups, en Une de L’Othain (v. Conterno Grande), die op CSI5*-niveau loopt onder het zadel van Harrie Smolders.

‘Cocktail past bij hem’

Voor de in Frankrijk woonachtige Belg Michel Guiot van Haras de Talma is het een soort van terugkeer naar zijn roots: “Het is de eerste keer dat ik een paard in training zet in België sinds ik naar Frankrijk vertrok. Het is best grappig. Ik ken Grégory al heel lang, ik ben dol op zijn kunnen, zijn rijgedrag en zijn eenvoud. Ik wilde hem op een dag een paard toevertrouwen en ik dacht er al een tijdje over dat Cocktail echt bij hem past.”

‘Veelbelovend’

Guiot vervolgde: “Ze hadden samen moeten rijden op de Sunshine Tour, maar Gregory raakte gewond en vervolgens zaten we met de gezondheidscrisis. Het duo heeft zich daardoor nog niet kunnen laten zien op wedstrijden, maar hun samenwerking lijkt tot nu toe veelbelovend te zijn.”

Dicht in de buurt

“Hoewel ik al dertig jaar in Frankrijk woon, ben ik nog steeds Belg, en een paard dat onder de kleuren van mijn land wordt bereden, vind ik niet verkeerd. Bovendien zitten we niet erg ver van Grégory’s stal, zodat we van tijd tot tijd ons paard kunnen zien. Het is een samenwerking die des te leuker is, omdat we het sperma van Gregory’s hengst ook verdelen via France Étalons. Het is een samenwerking die eigenlijk nog maar net is begonnen, ” reageerde Michel Guiot aan Stud for Life.

Bekijk hier de eerste video van het duo samen:

Bron: Stud for Life