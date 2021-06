Nieuw talent voor Roger-Yves Bost

De tienjarige Franse merrie Ballerine du Vilpion (Baloubet du Rouet x Quidam de Revel) is de nieuwe crack voor Roger-Yves Bost. De oud Olympiër neemt de teugels over van Paul Lescaillet die met de merrie tot op 1,55m niveau actief was. Lescaillet over haar vertrek: "Haar vertrek is een grote slag voor mij. Mijn stal en mijn leven was gericht op deze merrie, maar ik ben blij dat ze naar Bosty gaat."

Paul Lescaillet leidde zelf Ballerine du Vilpion op en bracht haar uit tot op 3* 1,55m niveau. Dit jaar was er onder meer een vijfde plaats in de Grand Prix van Gorla Minore. Ook Kevin Staut zat een korte tijd in het zadel van de dochter van Baloubet du Rouet. Ballerine komt overigens uit een goede stam. Haar moeder Quelle Dam de Carles is een halfzus van Fuego du Prelet die onder Dirk Demeersman op het hoogste niveau sprong.

‘Geen gemakkelijke beslissing’

Tegenover Studforlife zegt de Fransman Lescaillet: “Mijn stallen en mijn leven waren toegespitst op deze merrie, maar ik ben blij dat ze zich bij Bosty voegt. Hij benaderde mij op de CSI3* in Cabourg aan het begin van de maand; hij had haar al eerder gespot. Het was het juiste moment om haar te verkopen. Het was geen gemakkelijke beslissing, zes jaar lang hebben we alles samen meegemaakt en ze heeft me alles gegeven. Bosty kennende, zijn rijstijl en vermogen om zich aan te passen aan elk paard, wist ik dat hij het kon, en dat was het geval vanaf de allereerste rit.”

Bron Studforlife