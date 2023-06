Nieuwe aflevering HorsesTV staat online: topruiters Houtzager, Naber en Schelstraete én hun kinderen aan het woord

Nina Houtzager, Leida Naber en Micky Schelstraete: drie kinderen van topruiters die zelf ook verdienstelijk in de sport meedoen. Hoe is het voor hen om in de voetsporen van hun ouders te treden? Ervaren zij extra druk om hun vader of moeder te evenaren, of zijn ze vooral blij met het feit dat ze bij hun ouders kunnen 'afkijken'? Ze vertellen het aan tafel bij HorsesTV, gepresenteerd door Horses-redacteur Mirjam Hommes. En ook aan tafel: hun ouders! Hoe is het voor Marc Houtzager, Alice Naber-Lozeman en Jonna Schelstraete om met hun kind op concours te gaan? Staan ze met knikkende knieën toe te kijken als hun kind in de baan rijdt? En wensen ze hun kinderen een toekomst in de paardensport toe? Al deze vragen beantwoorden zij in de nieuwe aflevering van HorsesTV, die nu te bekijken is!