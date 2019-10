Nieuwe ‘Ante Up’ GP biedt miljoenenpot, tegen dikke ton startgeld

In Santa Fe, Californië, wordt op 7 april 2020 een Grand Prix georganiseerd waar in totaal 1,5 miljoen dollar prijzengeld te verdienen valt, met een miljoen voor de winnaar. Dat is evenveel als in Spruce Meadows, dat totnogtoe veruit het rijkstgedoteerde concours ter wereld was. Er is echter één maar: om mee te doen moet je wel 125.000 dollar startgeld betalen.

Slechts vijftien combinaties zullen worden uitgenodigd voor deze competitie, die deel is van de Split Rock Tour. Als de deelnemers of de eigenaren van hun paarden is het prijzengeld ook volledig voor hen. Ze kunnen er ook voor kiezen om hun startgeld te laten voorschieten, ze krijgen dan slechts 25% van het prijzengeld. De overige 75% gaat naar de ‘investeerder’ die het startgeld betaalt.

Amerikanen, buitenlanders en wild cards

De uitnodigingen gaan naar de vijf beste ruiters uit de Longines FEI rankings die uit de VS komen, de top vijf beste buitenlandse ruiters uit die lijst, vijf ‘wild cards’ van de organisatie en twee reserves die ter plaatse zullen zijn tijdens de wedstrijd.

Wereldbeker

Volgens Derek Braun, de directeur van de Split Rock Jumping Tour, brengt de nieuwe wedstrijd een “format waarbij een totaal nieuwe dynamiek in het springen wordt gebracht die momenteel niet bestaat op het hoogste niveau.” Het is onduidelijk of hij daarmee het systeem van de investeerders bedoelt. De GP wordt de eerste die live in de VS op televisie te zien zal zijn. Ook de Forth Worth CSI4*-W zal volgend jaar aan de Split Rock Tour worden toegevoegd, als één van de acht etappes van de wereldbeker springen in Noord Amerika.

Bron: Horse & Hound / Horses.nl