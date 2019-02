Nieuwe combinatie Kocher – KWPN’er Dundee wint Warm Up in Wellington

"Dit is pas de tweede wedstrijd die ik met Dundee rijdt", vertelde Andrew Kocher na zijn zege in de 1,40m openingsrubriek van het CSIO5* in Wellington-Deeridge Farms. De Amerikaan heeft het over de elfjarige Lupicor-zoon, gefokt bij J. Smeets. Hij vierde zijn internationale debuut met een overwinning.

In de stromende regen werd de eerste rubriek van het 5* evenement gereden. Het parcours was dan ook verhuisd van de gras- naar de zandpiste. Halverwege de rubriek reed Andrew Kocher zijn nieuwe aanwinst naar de winnende tijd van 60,28 seconden. Hij liet de Colombianen Roberto Teran Tafur met Kastaro van het Eelshof (v. Diarado) en John Perez op Cherry Boy (v. Tjunske) achter zich.

‘Ik ga er toch maar voor’

“Ik wilde hem eerst een scholingsrondje geven”, zei Andrew Kocher. “Maar omdat bijna alle ruiters hun paarden rustig trainden voor de Nations Cup of de Grand Prix, dacht ik ‘ik ga er toch maar voor’. Dat deed ik en het lukte goed! Het is nog een jong paard en ben net met hem begonnen. Het is pas de tweede wedstrijd met hem. We laten hem rustig gaan, hij kan een hele boel.”

Kijk hier naar een video van de eerste competitie van Kocher en Dundee.



Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht