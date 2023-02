Nieuwe documentaire: ‘Explosion W: De fokkersdroom van Willie Wijnen’

Goud winnen op de Olympische Spelen, daar droomt iedere topruiter van. Maar wat als jij degene bent die het veulentje gefokt heeft dat 12 jaar later goud wint? Dat overkwam Willie Wijnen. Annette van Trigt maakte voor WLN een documentaire over Wijnen en zijn fokproduct Explosion W die zondag 19 februari om 23:25u wordt uitgezonden op NPO1.

Het persbericht over de documentaire vertelt het volgende: “Goud winnen op de Olympische Spelen daar droomt iedere topruiter van. Maar wat als jij degene bent die het veulentje gefokt heeft dat 12 jaar later voor het oog van de wereld goud wint? Dat overkwam de kleinschalige fokker Willie Wijnen uit Brabant.



“Jij verongelukt nog een keer met dat paard” werd Wijnen gewaarschuwd, zo onhandelbaar was Explosion W. Hij bleef in de hengst geloven en had visie: “Dat paard moet naar een topruiter” Die vond ie in de Brit Ben Maher, nadat een Nederlandse topruiter Explosion W aan zich voorbij liet gaan. En dat allemaal terwijl Wijnen niet eens fokker van beroep was.”

Goud winnen op de Olympische Spelen, daar droomt iedere topruiter van. Maar wat als jij degene bent die het veulentje gefokt heeft dat 12 jaar later goud wint? Dat overkwam Willie Wijnen.

Goud winnen op de Olympische Spelen, daar droomt iedere topruiter van. Maar wat als jij degene bent die het veulentje gefokt heeft dat 12 jaar later goud wint? Dat overkwam Willie Wijnen.



Explosion W: De fokkersdroom van Willie Wijnen, zondag 23:25u op NPO1. #WNL pic.twitter.com/hZ0tCu6OWr — WNL Vandaag (@WNLVandaag) February 15, 2023

Bron persbericht